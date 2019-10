L'espai de treball de Torrent fa rebrotar el xoc entre JxCat i ERC al Parlament

He conegut per la premsa la proposta del president del Parlament per intentar respondre a la situació política. Lament profundament que hagi acceptat el veto a l’@assemblea del que suposadament ha de ser un espai de treball transversal. Ens cal unitat i no iniciatives sectàries. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) October 19, 2019

La deslleialtat i la divisió intencionades són un greu obstacle, difícil de superar. Cap càlcul partidista o personal ho justifica. Alguns se n'adonaran quan ja serà massa tard, i descobriran que la unitat que tant vam reclamar hauria estat molt eficaç en aquests moments. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 19, 2019

L'espai de treball que ha reunit aquest dissabte Roger Torrent al Parlament no ha agradat gens Junts per Catalunya (JxCat). El grup, format per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i per agents civils, socials i econòmics com CCOO, UGT, Pimec, Foment del Treball, el Cercle d'Economia, Lafede.cat, la FAVB i la Taula del Tercer Sector, no ha inclòs cap membre del Govern ni de les entitats sobiranistes com l'ANC o Òmnium Cultural. Fonts de JxCat han apuntat que demanaran una reunió amb Torrent perquè l'espai de treball s'ha fet "sense informar cap membre de la mesa".Segons s'ha queixat el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), es tracta d'una iniciativa "sectària". "He conegut per la premsa la proposta del president del Parlament per intentar respondre a la situació política. Lamento profundament que hagi acceptat el veto a l'ANC del que suposadament ha de ser un espai de treball transversal", s'ha queixat Costa, que ha mantingut enfrontaments amb Torrent al llarg de la legislatura, començant per la investidura fallida de Carles Puigdemont L'expresident de la Generalitat ha fet un tuit sense referir-se a l'espai -que té intenció de trobar una "solució democràtica al conflicte" i desescalar per "posar fi a totes les violències"- però que va en la mateixa línia que el de Costa. De fet, Puigdemont ha retuitejat la intervenció del vicepresident primer del Parlament.El líder a l'exili ha fet referència a un presumpte "càlcul partidista o personal", i ha emmarcat l'espai de treball en un marc de "deslleialtat i divisió intencionades, difícil de superar". La relació entre Puigdemont i Torrent no ha estat bona des del gener del 2018, quan el president del Parlament va ajornar la seva investidura per la manca de garanties generada pel veto del Tribunal Constitucional (TC).

