VÍDEO Rufián, escridassat i expulsat de la manifestació a Barcelona

EN DIRECTE Rufián, escridassat a l'Arc de Triomf pels centenars de persones que s'hi han concentrat. Finalment, el portaveu d'@Esquerra_ERC al Congrés ha marxat. S'ha fet ressò del moment el fotoperiodista @jordiborras https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés https://t.co/Qa2h6QUHBn — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha estat escridassat, criticat i acompanyat a marxar de la manifestació a les portes del TSJC de Barcelona.La concentració, que ha començat a la plaça Urquinaona, protesta contra les actuacions policials durant tota la setmana de manifestacions, tant per part dels Mossos d'Esquadra com la Policia Nacional. Rufián ha estat molt criticat per les seves declaracions en els últims dies i ha estat acompanyat a marxar per unes 150 persones, després de rebre una gran xiulada i crits en contra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor