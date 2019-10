Buch defensa deixar la política de banda en la col·laboració amb Marlaska «per tornar a l'ordre»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat aquest dissabte "deixar de banda la política" en la col·laboració establerta amb el ministre Fernando Grande-Marlaska, desplaçat a Catalunya arran dels aldarulls viscuts els últims dies, destinada a "tornar a l'ordre". "Amb Marlaska ens separen moltes coses, però en un episodi de violència organitzada com el que estem vivint hem de deixar les diferències de banda", ha dit.En una compareixença a la conselleria a les vuit del vespre per avaluar les noves concentracions, Buch ha lamentat els ferits per les càrregues policials d'aquests dies i ha apuntat que cal fer "autocrítica" i investigar les imatges que no hagin estat reglamentàries. El conseller ha emmarcat en el col·lectiu antisistema la violència d'aquests dies, tot i que el govern espanyol només hi veu l'independentisme.El gabinet de seguiment s'ha reunit aquest vespre a les set de la tarda al Palau de la Generalitat, amb la presència del president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergés, i els consellers Buch i Damià Calvet. El gabinet ha "valorat positivament" la reunió i la compareixença institucional d’aquest migdia, i lamenta profundament "la falta de resposta" per part del govern espanyol.També s’ha analitzat la convocatòria convocada aquesta tarda al centre de Barcelona i el dispositiu de seguretat previst. El gabinet de seguiment es reunirà demà al matí al Palau de la Generalitat.

