Més de 150 persones es concentren a Mas d'Enric per denunciar els empresonaments de dos joves a Tarragona

Respecte a 5 de les persones detingudes a Tarragona que assistim, el Jutjat de Guàrdia ha acordat, per a 3 d’elles, llibertat amb càrrecs i, per les altres 2, s'ha decretat la presó provisional comunicada i sense fiança. Una d’aquestes 2 persones és la Laura Soler. — Juristes per la República (@juristestgn) October 19, 2019

Més de 150 persones s'han concentrat aquesta tarda de dissabte al centre penitenciari de Mas d'Enric al Catllar per denunciar l'empresonament de dos dels cinc detinguts dijous a la nit arran dels aldarulls a Tarragona.D'aquesta manera, els manifestants han donat suport als familiars, al cap de poques hores, que el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona en decretés presó provisional comunicada i sense fiança. Els joves estan acusats de desordres públics.Durant la protesta s'ha cridat proclames de "llibertat" i interpretat cançons reivindicatives, com l'Estaca. Els regidors i portaveus de la CUP i de Junts per Tarragona, Laia Estrada i Dídac Nadal respectivament, també s'han sumat a la protesta i han demanat que s'alliberin els empresonats.El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos dels cinc detinguts pels disturbis d'aquesta setmana a la ciutat.La magistrada ha deixat en llibertat provisional els altres tres detinguts, que hauran de comparèixer quinzenalment al jutjat. També se'ls ha retirat el passaport i se'ls ha prohibit sortir del territori i d'acudir, aproximar-se o participar en actes o manifestacions, a menys d'un quilòmetre durant un període de sis mesos. Segons fonts judicials, els joves estan acusats de delictes de desordres públics.

