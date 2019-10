Torrent activa un espai amb agents socials i econòmics per trobar una «solució democràtica»

El president del Parlament, Roger Torrent, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els sindicats CCOO i UGT, les patronals Pimec i Foment del Treball, el Cercle d'Economia i altres organitzacions com LaFede.cat, la Taula del Tercer Sector i la FAVB han creat un espai de treball per "desescalar i posar fi a totes les violències" i aconseguir una "solució democràtica" al conflicte polític existent.Aquest espai, que asseguren que representa una "àmplia transversalitat del país". A més, neix amb una "vocació de continuïtat i voluntat d'ampliar-se a més actors institucionals i socials". La idea és treballar amb discreció al llarg de les properes setmanes.El president del Parlament fa mesos que treballa amb aquesta idea com una de les branques de resposta institucional a la sentència. La cambra catalana va acollir un ple aquesta setmana, però no en va sortir cap votació més enllà del fet que Quim Torra proposés exercir l'autodeterminació abans que acabés la legislatura

