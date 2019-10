ERC exigeix a Sánchez que afronti la crisi: «Prou ja d'excuses, segui a negociar»

Pere Aragonès: "No ens expliquin més la història de la violència, que nosaltres l'hem condemnat. No tenim un conflicte d'ordre públic ni entre catalans. Cal aturar l'onada repressiva de l'Estat"

Gabriel Rufián: "No hi ha idea a la vida o en política que justifiqui la violència. Ni la unitat d'Espanya ni l'autodeterminació"

"Prou ja d'excuses. Volen parlar de violència per no parlar de diàleg. Senyor Sánchez, segui en una taula de diàleg. És la petició -en to d'exigència- que ha fet el vicepresident Pere Aragonès. Amb tot el partit al darrere i esgargamellant-se, ha subratllat que l'independentisme "rebutja la violència", que ho ha dit reiteradament malgrat que el govern espanyol segueix insistint i que el que no pot seguir fent el PSOE és seguir negant la política per fer "propaganda" amb l'objectiu d'aconseguir arreplegar "quatre vots de la dreta".Aragonès ha qualificat la situació "d'hora greu", però ha reconegut que després de la crisi ocasionada pels disturbis caldrà analitzar la situació. Tant pel que fa a les càrregues policials com la repercussió que pugui tenir en el propi Govern. De fet, aquesta mateixa setmana la cúpula dels republicans ja es va reunir per estudiar si caldrà fer moviments a curt termini que podrien precipitar el final de la legislatura. El vicepresident no ha parlat de dimissions, però sí que ho ha fet obertament el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián. El dit acusador és, principalment, contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, tot i que Rufián també ha estat explícit a l'hora d'assenyalar la Brimo com a "problema històric des dels temps de Saura".La portaveu del partit, Marta Vilalta, també ha apuntat en aquest sentit. Ha exigit que parin les "detencions arbitràries" i els "abusos policials". "És l'últim avís que fem", ha advertit fixant la mirada en Interior. Tot i això, els republicans no verbalitzen directament la petició de dimissió de Buch. Entenen que, en tot cas, caldrà demanar-la un cop se superi el punt àlgid dels disturbis al carrer.ERC assegura que vol actuar amb "responsabilitat", i entén que això passa per seguir ara al Govern i abordar de forma urgent l'escenari de caos generat per la sentència del Tribunal Suprem. Consideren que el govern de Pedro Sánchez hi té una màxima responsabilitat. "No ens expliquin més la història de la violència, que nosaltres l'hem condemnat. No tenim un conflicte d'ordre públic ni entre catalans. Cal aturar l'onada repressiva de l'Estat", ha etzibat Aragonès. L'amnistia dels empresonats i el diàleg "sense condicions" prèvies és, ha insistit la via per resoldre el conflicte.Els republicans han reiterat que aquells que exerceixen la violència a les manifestacions no els representen. "No hi ha idea a la vida o en política que justifiqui la violència. Ni la unitat d'Espanya ni l'autodeterminació", ha assegurat Rufián. Amb tot, ha afegit que "tant incendiaris i piròmans" són dirigents com Inés Arrimadas, Cayetana Álvarez de Toledo, Albert Rivera o Josep Borrell "com els que aquestes nits han cremat els carrers de Barcelona".També el líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha situat en el govern espanyol bona part de la responsabilitat dels aldarulls i disturbis que s'estan produint als carrers. "Si volen desactivar la violència, que activin la via del diàleg", ha reclamat. També ha demanat la implicació de l'alcaldessa, Ada Colau, en la situació de denúncia a l'onada repressiva i ha lamentat que no assistís a la reunió d'aquest matí del Govern amb els alcaldes de Girona, Tarragona i Lleida. "No pot quedar atrapada en els càlculs polítics i personals", ha dit.

