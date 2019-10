El Consell per la República exigeix la retirada dels cossos estatals i critica els Mossos

El Consell per la República ha emès aquest dissabte un comunicat en el qual posa per escrit tres demandes que fa la "revolta democràtica" catalana. La primera d'elles és aquesta: "Exigim la retirada de Catalunya dels cossos i forces de seguretat de l'estat espanyol. Que s'aturi la violència de la policia contra la ciutadania de Catalunya". També critica la tasca dels Mossos d'Esquadra, qüestionats aquests dies."Reclamem que actuïn d'acord amb els paràmetres que corresponen a una policia democràtica, tal i com van fer l'1-O, amb un respecte escrupolós pels drets dels ciutadans, d'acord amb les recomanacions fetes públiques pel Síndic de Greuges", apunta el Consell, presidit per Carles Puigdemont des de Waterloo.El text reclama l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i també la celebració d'un referèndum d'autodeterminació per tal de "convalidar l'1-O" amb supervisió internacional. "Hi ha estats, europeus o no, i institucions i organitzacions internacionals que poden fer de valedors del resultat, que si és favorable ha de portar a la proclamació immediata de la República", remarca el comunicat.

