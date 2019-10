Els Mossos han detingut 139 persones en les mobilitzacions contra la sentència

Més de 200 persones ateses reportades. Les no reportades poden ser un centenar més. — SanitarisxRep (@SanitarisxRep) October 18, 2019

La xifra de persones detingudes pels Mossos d'Esquadra en les mobilitzacions contra la sentència del judici de l'1-O ja s'enfila a les 139. Fonts de la policia catalana han confirmat la dada a, després de cinc dies de mobilitzacions.La policia nacional espanyola encara no ha fet oficial la xifra global de detinguts i fonts de la Guàrdia Civil asseguren que no han practicat cap arrest i insisteixen que no està prevista l'actuació del cos a l'àera metropolitana de Barcelona, tal com va assegurar ahir el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.Els ferits també es compten per centenars. Només aquest divendres n'hi va haver 89 a tot Catalunya, segons el Servei d'Emergències Mèdiques. Sanitaris per la República, però, assegura que ahir van atendre un total de 200 persones.Almenys 54 persones van ser detingudes durant els aldarulls arreu de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra informen que a hores d'ara aquesta és la xifra de detencions després de les accions de protesta a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i a altres punts, on per quarta nit consecutiva hi va haver càrregues policials i enfrontaments entre agents i manifestants.Segons les dades del cos, hi ha 18 arrestats a Lleida, 12 a Girona, 12 a Barcelona, 9 a Tarragona i 1 a la zona de l'Àrea Metropolitana Nord. A més, els Mossos d'Esquadra van tancar el dispositiu amb 18 agents ferits, dels quals 10 a Barcelona, 5 a Girona i 3 a Lleida.Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer un total de 89 assistències durant les diferents protestes, segons l'actualització de mitjanit. Les més greus han estat tres contusions oculars i una contusió facial. Tots tres casos estan pendents de valoració hospitalària.Del total d'assistències, 60 han estat a Barcelona, on s'ha tornat a repetir una nit de disturbis al centre de la ciutat. 38 han estat altes in situ, 20 trasllats i 2 estan actives. A Girona hi ha hagut 12 assistències, 9 d'elles altes in situ i 3 trasllats. A Tarragona s'han fet 6 assistències, 4 altes in situ i dos trasllats, mentre que a Lleida han estat 6, 3 altes in situ i 3 trasllats.Les altres assistències del SEM han estat a Molins de Rei, Montcada i Reixac, Alella, Terrassa i a la C-58 a Barcelona, amb una cadascuna, tots traslladats

