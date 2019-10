El Tsunami demana ajuda internacional: «L'únic camí és asseure's i parlar»

El Tsunami Democràtic ha enviat un missatge a través del seu canal de Telegram per reiterar que "l'únic camí" és "asseure's i parlar". El text, propagat en anglès, arriba després dels aldarulls dels últims dies , especialment virulents ahir a la tarda a Barcelona un cop acabada la vaga general i les Marxes per la Llibertat.En el missatge, el Tsunami -la web del qual ja ha estat tancada per ordre de l'Audiència Nacional, que veu "indicis de terrorisme" en el moviment de desobediència no-violenta - reclama a la comunitat internacional un posicionament clar que obligui el govern espanyol a negociar.L'organització, que no té líders visibles i ha posat en marxa una aplicació per informar dels nous moviments, té previst convocar iniciatives al llarg del mes d'octubre. El dia 26, dissabte vinent, diverses entitats han convocat una manifestació a Barcelona per protestar contra la sentència i la repressió.

