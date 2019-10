VÍDEOS i FOTOS Milers de persones es manifesten a Barcelona contra l'actuació policial

EN DIRECTE Diversos antiavalots dels @mossos amb escopetes de foam, passegen per la manifestació de la plaça Urquina. Les persones concentrades responen amb càntics de "som gent de pau"; informen @andreumerino i @martiurgell https://t.co/LqnLBsMN5A #SentènciaProcés pic.twitter.com/Lbv874ETGG — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Els @mossos registren persones que caminen per la ronda de Sant Pere en direcció a la plaça Urquinaona, quan falta una hora perquè comenci la manifestació contra la repressió policial; ho explica @andreumerino https://t.co/LqnLBsMN5A #sentènciaprocés pic.twitter.com/a2PeRxBL3Q — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE La policia espanyola fa igual que els @mossos i registra totes les persones que passen per la Via Laietana en direcció a la manifestació d'Urquinaona; informa @andreumerino des del centre de Barcelona https://t.co/LqnLBsMN5A #sentènciaprocés pic.twitter.com/1uYtTaIcJf — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE A la plaça Urquinaona s'han viscut moments de tensió fa uns minuts. Ara, absoluta calma i la marxa va direcció Arc de Triomf. Antiavalots han donat puntades de peu a gent asseguda i cops de porra il·legals al cap; informa @andreumerino https://t.co/I7ONN3u7jR pic.twitter.com/WvKCk1AdTT — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE Moments de tensió a la plaça Urquinaona. Els agents de la @policia intenten passar per sobre de la seguda en protesta contra la repressió policial. Diversos antiavalots i furgonetes passen entre manifestants https://t.co/LqnLBsMN5A #SentènciaProcés pic.twitter.com/327ElodTtq — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

EN DIRECTE La manifestació arriba a l'Arc de Triomf amb crits de "Buch dimissió"; informa @andreumerino des del centre de Barcelonahttps://t.co/MTlp0Sfas2 #SentènciaProcés pic.twitter.com/jpk8xdYekE — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

Milers de persones s'han mobilitzat pels carrers del centre de Barcelona per protestar i criticar les actuacions policials de la jornada de vaga general i de tota la setmana. Els CDR, l'ANC, la CUP i Arran han convocat aquesta nova mobilització a la plaça d'Urquinaona a partir de les sis de la tarda amb el lema "Prou repressió". La plaça va ser l'epicentre de les càrregues policials i els incidents que se'n van derivar durant la jornada laboral d'aquest divendres.Tant els Mossos d'Esquadra com la policia nacional espanyola han fet registres a totes les persones que volien accedit a la plaça cèntrica de Barcelona per afegir-se a les manifestacions. No s'ha registrat cap incident en cap de les entrades ni tampoc de cap persona que dugués res improcedent.S'han viscut diversos moments de tensió entre els manifestants i la policia nacional espanyola, que ha intentat passar pel mig de la concentració amb els antiavalots i les furgonetes policials.Un cop la tensió ha disminuït, ha durat uns minuts, la manifestació s'ha dirigit en direcció Arc de Triomf per enfilar el Parc de la Ciutadella. Els presents han entonat diversos càntics contra els dos cossos policials i demanant també la dimissió del conseller Miquel Buch.Els col·lectius convocants exigeixen "l'expulsió" de la Guàrdia Civil i la policia nacional espanyola de Catalunya, l'alliberament de les persones detingudes durant els incidents en les protestes contra la sentència i la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.Des que dilluns van començar les protestes per la sentència la policia ha detingut 171 persones arreu de Catalunya. Només ahir els Mossos en van detenir 54. Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer un total de 89 assistències durant les diferents protestes.El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha sortit al pas de la convocatòria de rebuig a les actuacions policials fent una crida a "la gent de pau" per defensar "el legítim dret a protesta". Rufián demana posar fi a la "violència de porra i barricada" i a fer una "barrera humana" entre els manifestants i els cossos policials.En Peu de Pau també ha convocat a dos quarts de sis a la pla&ccet;l'apropiació" per part de "líders polítics" de la convocatòria a la plaça.

