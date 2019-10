Presó sense fiança per a dos detinguts a Girona per tirar pedres contra un vehicle de mossos i ferir dos agents

Tirar pedres a un vehicle de Mossos d'Esquadra, causant danys a la finestra i ferint els dos agents que hi havia al seu interior durant els disturbis que hi van haver a Girona dimecres passat arran de les protestes contra la sentència. Això és el que la policia atribueix als dos joves que aquest dijous han ingressat en presó provisional comunicada i sense fiança per ordre del Jutjat d'instrucció número 2 de Girona, en funcions de guàrdia, que hi va veure risc de reiteració i falta d'arrelament.Segons la interlocutòria, els dos investigats han fet divuit anys aquest any, són d'origen marroquí i van viure en un Centre de Menors Tutelat fins que van ser majors d'edat. Un d'ells es troba en situació irregular i l'altre té antecedents recents.

