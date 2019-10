Iceta retreu a Torra que no doni prou suport als cossos de seguretat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha emplaçat el president de la Generalitat, Quim Torra, que representi el conjunt de la societat catalana i no s'entesti a defensar només els criteris dels que pensen com ell. Segons el líder dels socialistes catalans, el problema no és el diàleg entre Catalunya i la resta d'Espanya sinó que no hi ha acord entre els catalans sobre el futur de l'autogovern.A més, també ha retret al Govern que no estigui donant prou suport als Mossos i als cossos de seguretat de l'Estat que, segons ha afegit, "estan garantit els drets de tots i mereixen un suport del Govern que en aquests moments no és el que hauria de ser".

