La CUP acusa el Govern d'ajudar «en la repressió» de l'Estat i veu «imprescindible que la mobilització continuï»

La CUP ha defensat que la resposta popular contra la sentència ha "evidenciat" el problema política a Catalunya una altra vegada, "els tribunals i l'Estat no deixen via lliure per la política". El diputat de la CUP, Carles Riera, ha assenyalat que des del 2006 fins ara "es constata que els òrgans i les institucions de l'Estat han anat tancant la porta de manera sistemàtica a la política".Pels cupaires, el Govern no té cap marge de maniobra per fer front a l'Estat. "Estan lligats de mans i peus sota l'amenaça constant de l'aplicació del 155". A més, per Riera, ni el Govern ni els partits que li donen suport "no tenen cap intenció de no acatar aquests límits".Davant la proposta d'algunes veus d'ERC per tornar a convocar eleccions a Catalunya, Riera ha dit que qui proposa "ho fa per desmobilitzar el poble". I precisament és el poble "l'únic que pot canviar la situació". Pel diputat de la CUP la convocatòria d'unes noves eleccions l'únic que faria seria "donar aire" a l'Estat.La CUP fa una crida a continuar amb les mobilització perquè siguin "transversals i pacífiques". "Hi ha d'haver assemblees als barris per mantenir la mobilització al carrer", ha destacat mostrant el suport actiu de la CUP a aquestes mobilitzacions.La taula de mediació internacional que proposa la CUP, ha explicat Carles Riera, ha de servir per posar punt final a la repressió, donar llibertat per dur a terme polítiques socials sense repressió de l'Estat i aconseguir l'exercici efectiu de l'autodeterminació de Catalunya. "El conflicte depassa l'Estat, i la solució s'haurà de produir en un marc internacional de naturalesa multilateral", ha afegit. "A l'Estat no hi ha ningú amb voluntat negociadora".Sobre qui ha d'integrar aquesta taula, Riera no ha concretat massa, però ha fet una crida a periodistes, advocats i càrrecs electes de tot el món "perquè vinguin a Catalunya".La CUP ha fet aquestes declaracions en el marc d'una roda de premsa a la plaça Fort Pienc després d'una reunió a la seva seu amb una gran representació de càrrecs electes de tot el país.