Buch confia en els responsables del dispositiu policial i demana que les manifestacions d'avui siguin pacífiques

Buch ha explicat que els Mossos, que estan al capdavant del centre de coordinació, exigeixen "congruència, oportunitat i proporcionalitat" als agents ja que és "l'obligació de qualsevol policia democràtica". "Ara per ara només podem mantenir el dispositiu i confiar en la nostra policia", ha conclòs.En aquest moment, preguntat per si també confia en la Policia Nacional, s'ha limitat a respondre que confia amb els responsables del dispositiu, format també per la policia espanyola.I no ha volgut entrar a valorar concretament dispositius policials argumentant que té tota la confiança amb els responsables dels dispositius i ha reiterat la seva disposició a comparèixer al Parlament "amb autocrítica i nivell d'exigència" una vegada acabi aquesta situació.Buch ha lamentat que les imatges de "violència organitzada" d'ahir hagin tapat el mig milió de persones que es van manifestar de manera cívica i pacifica i ha reiterat que "la violència no és l'eina per defensa idea democràtica".En cas que avui es tornin a produir incidents, el conseller ha demanat a les persones que es manifestin que marxin per tal de facilitar els tasques policials. I també ha afegit una crida i una "apel·lació a la responsabilitat" dirigida als partits i candidats a les eleccions del 10-N per demanar-los que no facin electoralisme.Després de cinc nits consecutives d'aldarulls "importants" el titular d'Interior ha parlat de "violència organitzada molt combativa" de grups antisistema. Tot i que inicialment tenia previst reunir-se aquest migdia amb el ministre Marlaska, finalment només ha mantingut una trobada molt breu al Departament d'Interior per fer un repàs de les dades de l'operatiu policial coordinat i no ha descartat que hi pugui haver una reunió aquesta mateixa tarda.