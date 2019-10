Torra truca a Sánchez però Moncloa respon que «no s'hi pot posar» i ajorna la conversa per més tard

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha trucat el cap del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, tal com ha pogut saber l'ACN. La secretaria del Govern s'ha posat en contacte amb la Moncloa, que 20 minuts després ha respost que Sánchez "no s'hi pot posar".Des de l'executiu espanyol han emplaçat Torra a una conversa posterior, sense concretar-ne l'hora. A Palau no han tornat a rebre cap notícia nova des d'aleshores. Torra ha reclamat a Sánchez obrir "immediatament" una "taula de negociació sense condicions" per a una "sortida política", en una compareixença d'aquest dissabte al migdia. "És la seva obligació", ha afegit acompanyat del vicepresident, Pere Aragonès. La Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat ha acollit aquest dissabte una declaració institucional urgent del president Quim Torra acompanyat del vicepresident Pere Aragonès i els alcaldes de Lleida, Tarragona i Girona. La batllesa de Barcelona, Ada Colau, no ha assistit finalment a la convocatòria perquè l'ha considerat "precipitada", tot i que ahir va confirmar la seva assistència. Després de la cinquena nit d'aldarulls, la més virulenta de totes , arran de la sentència del Tribunal Suprem, Torra ha reclamat una reunió "urgent" amb el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per obrir converses i resoldre la crisi catalana."Cal fixar avui mateix dia i hora per seure a una taula de negociació sense condicions. Aquesta és la seva responsabilitat. No ens hem aixecat mai de la taula. Avui és més urgent que mai", ha ressaltat el president, que també s'ha referit als aldarulls dels últims dies. "La violència no ha estat mai la nostra bandera a cap dels municipis del país. Fem una crida conjunta a la responsabilitat en futures convocatòries. Ens representa la democràcia i l'exercici dels drets i les llibertats", ha indicat.

