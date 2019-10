El Barça guanya amb solvència a l'Eibar gràcies al trident (0-3)

El Futbol Club Barcelona guanya amb solvència i s'emporta els tres punts d'Ipurúa en el seu partit contra l'Eibar. Els gols de Griezmann, Messi i Suárez, amb una gran actuació del trident ofensiu, situen el club blaugrana com a líder amb un partit jugat més que el Reial Madrid. El partit no ha estat d'una gran volada però si ha tornat a posar a to el Barça per mantenir-se fort a la part alta de la classificació.Umtiti ha tornat a la titularitat en el seu primer partit amb al samarreta blaugrana d'aquesta temporada, situant altre cop el debat de la parella de centrals sobre la taula. Sergi Roberto ha marxat lesionat, amb molèsties al genoll esquerre. Els blaugranes no s'han trobat en gaires situacions de perill, fet que ha permès desenvolupar un joc de toc protagonitzat per Messi, Griezmann, De Jong i Arthur, que han controlat en tot moment la pilota.El davanter francès ha avançat els blaugranes al minut 17 després d'una passada en llarg. El seu defensor ha relliscat, ha caigut i ha permès a Griezmann encarar Dimitrov sense gaire dificultat. Xut creuat, toca la cama dreta del porter de l'Eibar, impacta al travesser i gol. El Barça ha seguit dominant el partit sense gaires problemes fins a arribar a la segona meitat.Els últims 45 minuts han estat marcats per un monòleg ofensiu del conjunt d'Ernesto Valverde. Una jugada al minut 57 ha coordinat una triangular dins l'àrea entre Griezmann, Messi i Suárez que ha acabat rematant el capità argentí per sumar el 2 a 0. La cirereta del pastís ha estat el gol del davanter uruguaià al minut 66, després d'un gran eslàlom de Messi que ha deixat absolutament sol a Suárez davant de Dimitrov.El Barça ha mantingut el nivell ofensiu fins l'últim minut, ofegant l'Eibar, que no ha tingut cap xut rellevant contra la porteria de Ter Stegen. La solvència de la defensa de Valverde s'ha vist reforçada amb l'entrada d'Arturo Vidal per Arthur. El Barça marxa a berenar aquest dissabte com a líder de la Lliga, amb un partit més que el Reial Madrid.

