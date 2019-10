Batet diu que Torra «no és digne» del càrrec «si és incapaç de condemnar sense matís la violència»

Batet ha destacat la "magnífica coordinació" entre Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, que creu que donen "seguretat" als catalans "en uns moments molt difícils i complicats, amb manifestacions violentes molt radicals".La presidenta del Congrés ha dit que Espanya necessita que el PSOE de Pedro Sánchez segueixi al govern a partir del 10-N perquè "actua amb contundència davant de la violència i la vulneració de la llei, però també és capaç d'actuar amb serenor i voluntat d'oferir un futur d'esperança".Batet ha assegurat que "la violència no és tolerable en cap de les seves expressions" i ha dit que el dret de manifestació s'ha de garantir però no es pot permetre que a la societat "s'instal·li un comportament violent". "Hem de manifestar la condemna absoluta a la violència", ha afegit.Preguntada per les agressions a periodistes, Batet ha dit que ja "hi haurà temps d'analitzar les accions dels cossos de forces de seguretat" però ha remarcat que no li correspon a ella "en absolut" valorar-ho. Amb tot, ha defensat la "màxima protecció pels periodistes i professionals de la informació" que han de poder treballar per facilitar "informació veraç als ciutadans".