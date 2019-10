Grande-Marlaska visita agents de la policia espanyola ferits durant els disturbis a Barcelona

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, han visitat aquest matí a l'hospital agents de la Policia Nacional ferits durant els disturbis de divendres a la nit a la Via Laietana.Segons dades de la Policia Nacional, almenys set agents van ser evacuats a diversos centres hospitalaris arran dels incidents per "lesions".Després de la visita a l'hospital, Grande-Marlaska es dirigirà a la reunió del CECOR amb els comandaments policials encarregats de l'operatiu a Catalunya, on també participarà el conseller d'Interior, Miquel Buch. Està previst que Grande-Marlaska comparegui a les 13 hores a la delegació del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor