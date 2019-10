Tornen a convocar protestes a Barcelona l'endemà de la nit més tensa d'aldarulls

🔴 CONTRA LA REPRESSIÓ, MANIFESTACIÓ 🔴



Davant les últimes accions repressives de les forces d'ocupació, ens manifestem per exigir:

👉 Que se'n vagin

👉 Els mossos també són forces d'ocupació

👉 #BuchDimissió

👉 Llibertat detingudes#RevoltaPopular pic.twitter.com/mzF9Y65qra — CDR_Barcelonès (@CDR_Barcelones) October 19, 2019

🔴 CONVOCATÒRIA | Nou persones empresonades i centenars de ferides. Sortim al carrer contra la repressió! #BuchDimissió #NoPassaran



👉 Dissabte 19 | 18h | Plaça Urquinaona 👈 pic.twitter.com/GHFPq1m4pM — Arran #NoClaudiquem (@Arran_jovent) October 18, 2019

Nova convocatòria de protestes per aquesta tarda després d' una nit molt intensa d'aldarulls a Barcelona . Els CDR i Arran han llançat una crida a concentrar-se a plaça Urquinaona per protestar "contra la repressió" dels cossos policials.Arran també s'ha afegit a la convocatòria, que està prevista per aquesta tarda a les 18h.Les noves protestes arriben després d'una nit molt tensa al centre de Barcelona, que ha provocat durs enfrontaments entre la policia i els manifestants. La cinquena jornada de protesta per la sentència s'ha saldat amb 54 detinguts i un centenar de ferits, tres d'ells greus per lesió ocular. El Govern s'ha reunit d'urgència a Palau per valorar la situació, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el ministre Fernando Grande-Marlaska mantenen una trobada també aquest matí per abordar els aldarulls.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor