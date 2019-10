Els manifestants abandonen el tall de la frontera i els Mossos reobren l'AP-7

Els manifestants han abandonat el tall de carretera a la frontera 30 hores després i els Mossos ja han reobert un carril de l'AP-7 en sentit Barcelona. Aquest matí, tres operaris d'Abertis ja han començat a desmuntar part d'una de les quatre barricades que hi havia a a la Jonquera.Ho han fet custodiats per dues patrulles de Mossos d'Esquadra de Seguretat Ciutadana. Els manifestants havien muntat les estructures amb les mateixes tanques de protecció al llarg de 300 metres de via, i ells s'ubicaven al mig. En algunes zones, hi havia fins i tot estaques de ferro clavades a terra, per dificultar les tasques de reobertura de la via.Fins fa poc, un centenar de persones ocupaven la carretera. Els manifestants han fet torns per dormir durant tota la nit, mentre els Mossos han estat custodiant-los.Pels volts de quarts de nou del matí s'ha afegit una furgoneta de l'ARRO - ordre públic – per vigilar que els manifestants no s'acostessin a les barricades mentre els operaris treballaven. Un sotsinspector dels Mossos també els ha advertit que si no desallotjaven ho faria la policia.El tall es trobava a un quilòmetre del peatge de la Duana, el primer que hi ha a Catalunya. El centenar de concentrats estaven equipats amb mantes i portaven menjar i beure per passar tot el dia.

