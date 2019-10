Torra urgeix Sánchez a obrir una negociació per resoldre la crisi catalana

Colau, que estava convocada a la compareixença i a la reunió prèvia, no hi ha asssitit perquè ha considerat "precipitada" la cita

La Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat ha acollit aquest dissabte una declaració institucional urgent del president Quim Torra acompanyat del vicepresident Pere Aragonès i els alcaldes de Lleida, Tarragona i Girona. La batllesa de Barcelona, Ada Colau, no ha assistit finalment a la convocatòria perquè l'ha considerat "precipitada", tot i que ahir va confirmar la seva assistència. Després de la cinquena nit d'aldarulls, la més virulenta de totes , arran de la sentència del Tribunal Suprem, Torra ha reclamat una reunió "urgent" amb el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per obrir converses i resoldre la crisi catalana."Cal fixar avui mateix dia i hora per seure a una taula de negociació sense condicions. Aquesta és la seva responsabilitat. No ens hem aixecat mai de la taula. Avui és més urgent que mai", ha ressaltat el president, que també s'ha referit als aldarulls dels últims dies. "La violència no ha estat mai la nostra bandera a cap dels municipis del país. Fem una crida conjunta a la responsabilitat en futures convocatòries. Ens representa la democràcia i l'exercici dels drets i les llibertats", ha indicat.Aragonès, que ha estat el primer en parlar, ha expressat el "rebuig" a l'actitud del govern espanyol en la "falta de diàleg". "Quan la ciutadania de Catalunya expressa la legítima indignació per una sentència injusta, volem fer una crida a la responsabilitat. Estem en una situació gravíssima", ha assegurat el vicepresident, situant el veredicte del Tribunal Suprem com el principal escull viscut aquesta setmana perquè "no representa cap forma de justícia" tenint en compte la duresa de les penes.Aragonès ha demanat "proporcionalitat i congruència" a les actuacions de la policia espanyola, que ha comès abusos. "Comprenem la frustració d'una part important de la població, i considerem que els fets viscuts en són producte. Fa temps que demanem una reunió amb el president Sánchez i ell només ens envia el ministre de l'Interior", ha recalcat el vicepresident, que ha reforçat el protagonisme en els últims dies.Abans de la declaració, Torra i Aragonès s'han reunit amb els alcaldes Tarragona -Pau Ricomà-, Lleida -Miquel Pueyo- i Girona -Marta Madrenas-, que els han acompanyat en la compareixença. Ada Colau estava convocada a la trobada, però no hi ha assistit, i tampoc a la compareixença posterior. Les quatre capitals han estat l'escenari de greus enfrontaments entre manifestant i forces de l'ordre en les últimes nits. Colau, després d'assistir a la reunió matinal del centre de coordinació, ha assegurat que Barcelona "no es mereix" els episodis dels últims dies, amb afectacions evident.A primera hora hi ha hagut una nova reunió del gabinet de crisi, format per Torra, Aragonès, les conselleres Meritxell Budó, Alba Vergés i Ester Capella, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que després s'ha citat amb el ministre Fernando Grande-Marlaska, de visita aquest dissabte a Barcelona per avaluar els aldarulls de la nit de divendres, que van causar 54 persones detingudes i 89 de ferides

