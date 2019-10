​Colau: «Això no pot seguir així, Barcelona no s'ho mereix»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una crida a posar fi als aldarulls que s'han succeït durant tota la setmana a la ciutat . "Això no pot seguir així, Barcelona no s'ho mereix", ha declarat Colau en sortir de la reunió del Centre de Coordinació amb els agents d'emergències, neteja i mobilitat.L'alcaldessa ha qualificat d'"excepcionalitat" la situació viscuda aquest divendres, amb fets "més greus" que les nits anteriors. Colau ha condemnat "amb tota l'energia" els fets violents succeïts i ha lamentat que també hi haguessin "agressions als professionals dels mitjans de comunicació". "Ens hem dirigit a les autoritats pertinents perquè això no torni a passar", ha declarat.

