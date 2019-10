VÍDEO Guardiola demana ajuda a Europa per resoldre la situació de Catalunya

Pep Guardiola demana ajuda a la Comunitat Europea perquè actuï en el conflicte obert entre Catalunya i Espanya. L'entrenador del Manchester City assegura que "la comunitat internacional ha d'ajudar per resoldre-ho" i apunta que "algú, un mediador de fora, ens ha d'ajudar a seure i parlar. Aquesta situació ha d'arribar, encara que soni increïble".Així és com Guardiola va tornar a defensar la independència de Catalunya -i els drets dels preos polítics- i aquesta vegada ho va fer en la roda de premsa prèvia a la jornada de Premier League aquest divendres. El tècnic també va recordar que té "amics que estaran nou anys a la presó per demanar que es votés".Per altra banda, també va tenir unes paraules per valorar les Marxes per la Llibertat: "Si la gent no estigués convençuda, no marxarien milions i milions de persones de totes les ciutats de Catalunya per donar el seu suport" als presos polítics. Les declaracions de l'entrenador català arriben després que dilluns passat es convertís en la cara i la veu el Tsunami Democràtic en un comunicat emès aquest dilluns al vespre a través de la BBC, l'agència France Presse i TV3.

