Per què vaig anar a la manifestació d'ahir?

Els lleons es mengen, d'un en un, tots els bous. Tots els bous a una, desapareixen els lleons

Per remigio III el 19 d'octubre de 2019 a les 13:31 0 0

Jo ja he trobat el meu motiu per anar-hi a les manifestacions: Ahir vaig veure com tres terroristes abillats de policies, massacraven un jove que no va poder evitar eixir, en defensa d'una persona que, tombat a terra era colpejada per un d'ells i, salta per evitar-ho.A la costera d'entrada d'un aparcament i voltada de gent VALENCIANA que protestava, els tres monstres l'apallissaren contra la paret. Un el sostenia mentre el més criminal intentava destruir-lo físicament i l'altre còmplice vigilava per si les persones que, bramaven al seu voltant com els bous africans, contemplaven com uns lleons destrossaven un dels seus. Per cert els "lleons" no portaven plaques d'identificació. Estaven fora llei. No? Sabien que estaven delinquint, segons les lleis dels seus amos i, tanmateix, se saben protegits pels jutges i, govern feixista.