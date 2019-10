Buch i Marlaska es reuneixen per abordar els aldarulls

Botiflerada mestra

Per Presoner núm. 45287004 el 19 d'octubre de 2019 a les 11:37 0 0

Perquè no es besen? Ja han pactat la propera "botiflerada mestra"? Cada cop va quedant més clar que la lluita del poble català no és tan sols contra l'estat invasor i la caspa colonitzadora que aquí el defensa, sinó també contra unes elits atàvicament porugues i ben ensinistrades per segles d'abaixades de pantalons, genuflexions davant la "corona" i por a perdre el control de la menjadora. La noia que s'ha encarat als pinxos de la PN es mereix una notícia i no aquesta indignitat!. Si és, no serà amb ells sinó per sobre d'ells.