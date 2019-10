VÍDEOS Dos detinguts i diversos ferits en una manifestació al País Valencià contra la sentència

El País Valencià ja està sent agredit per les forces d'ocupació.

Per remigio III el 19 d'octubre de 2019 a les 13:49 0 0

Doncs, Bé. Valencians i valencianes ja sabeu on son els vostres botxins.Ja sabeu que després de massacrar els nostres compatriotes del nord us tocara a vosaltres, els "tranquils" valencians. Els criminals ho són per matar a qui siga i per el que siga.Tant si voleu com sinó ens porten al mateix camí que, els nostres compatriotes que, ara ens estan defensant amb la seu sang. Nosaltres farem de búfals africans veurem de lluny com devoren el nostre company i, després plorarem la seu mort.Tots plegat els lleons desapareixen. Un a un, els lleons ens devoren a tots.