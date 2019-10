Abertis i Mossos comencen a desmuntar les barricades a la frontera

Tres operaris d'Abertis han començat a desmuntar part d'una de les quatre barricades que els manifestants que tallen l'autopista AP-7 a la Jonquera han construït. Ho fan custodiats per dues patrulles de Mossos d'Esquadra de Seguretat Ciutadana. Els manifestants han muntat les estructures amb les mateixes tanques de protecció al llarg de 300 metres de via, i ells s'ubiquen al mig on tenen menjar i beure "per passar tot aquest dissabte". Ara mateix són un centenar de persones les que protesten des de fa més de 24 hores, però des del CDR s'estan fent crides a sumar-se en aquesta convocatòria. Els manifestants han fet torns per dormir durant tota la nit, mentre els Mossos han estat custodiant-los.Pels volts de quarts de nou del matí s'ha afegit una furgoneta de l'ARRO - ordre públic – per vigilar que els manifestants no s'acostessin a les barricades mentre els operaris treballaven. Un sotsinspector dels Mossos també els ha advertit que si no desallotjaven ho faria la policia.El tall es troba a un quilòmetre del peatge de la Duana, el primer que hi ha a Catalunya. El centenar de concentrats estan equipats amb mantes i porten menjar i beure per passar tot el dia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor