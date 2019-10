VÍDEO Llibertat amb càrrecs per al fotoperiodista detingut durant els aldarulls a Barcelona

El fotoperiodista d'El País Albert Garcia ha estat deixat en llibertat amb càrrecs aquesta matinada després de ser detingut per la policia espanyola durant els aldarulls a Barcelona. El professional, que anava correctament acreditat, estava fotografiant una detenció quan els agents l'han arrestat: "A aquest li imputem agressió a l'autoritat", ha pogut sentir dir un fotoperiodista de NacióDigital que es trobava al lloc dels fets.



EN DIRECTE Vídeo del nostre company @gutcab, que era al costat del fotògraf d'@el_pais Albert García en ser detingut. No volien que es gravés la seva actuació. "A aquest me'l detens per agressió", ha dit a un dels agents del CNP el seu superior https://t.co/iuEcCvVean pic.twitter.com/fwj4EuWMPv — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

Garcia ha estat detingut a plaça d’Urquinaona. En el moment dels fets duia posat el braçalet del premsa al braç. Els agents se’l van emportar emmanillat per l’esquena, amb la càmera de fotos penjada al coll. Garcia ha estat traslladat a la comissaria de la Verneda on s'hi han concentrat fins a una trentena de persones per donar-li suport. No ha sigut fins cinc hores després de l'arrest, a les 3.30h, que Garcia ha sortit en llibertat.Col·lectius professionals com el Col·legi de Periodistes o el Grup Barnils han condemnat la detenció i han exigit explicacions. El gremi estudia ara emprendre accions per denunciar l'elevat nombre de periodistes i fotoperiodistes ferits o detinguts pels cossos policials mentre estaven treballant per cobrir els aldarulls que aquests dies estan tenint lloc als carrers de Catalunya com a resposta a la sentència del procés.

El Col·legi de Periodistes @periodistes_cat exigeix a les forces de seguretat i als responsables polítics una reacció ferma per acabar amb aquesta espiral contra els periodistes. #ProuAgressionsPeriodistes solidaritat amb periodistes detinguts i agredits https://t.co/9nD3CwBr74 — Col·legi de Periodistes de Catalunya (@periodistes_cat) October 18, 2019

Denunciem les actuacions intolerables de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra agredint i detenint periodistes. Atac sense precedents al dret a la informació. Exigim la dimissió de Buch i Marlaska. N'informarem a instàncies internacionals de protecció dels drets humans. — Grup de Periodistes Ramon Barnils (@GrupBarnils) October 18, 2019

