El Govern crida a «aïllar els grups violents» després dels últims aldarulls

El Govern ha reunit aquest vespre el gabinet de crisi dissenyat per avaluar la situació a Catalunya després de la sentència del Tribunal Suprem. Davant dels nous aldarulls al centre de Barcelona, on la virulència ha pujat de to respecte els últims dies, l'executiu ha reclamat "aïllar els grups violents", segons assenyalen fonts de Presidència. A la reunió hi han assistit el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, el conseller Miquel Buch i les conselleres Meritxell Budó, Ester Capella i Alba Vergés."El Govern afirma que és imprescindible aillar els grups violents i reclama a la ciutadania que participi de manera cívica i pacífica en totes les convocatòries i manifestacions", asseguren les mateixes fonts, que qualifiquen de "greus" els incidents registrats aquesta nit al centre de Barcelona, tant a Via Laietana com a la plaça Urquinaona.L'executiu prepara dues compareixences per demà. La primera és a les deu del matí i la segona, si l'agenda no canvia, serà a les vuit del vespre. Seran per "fer un balanç de la situació i explicar les mesures adoptades", segons recalca Presidència.Buch ha assegurat que a Catalunya no es poden "tolerar" les imatges de "violència organitzada i extrema" que s'estan produint a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona després de les manifestacions pacífiques per la vaga general convocada contra la sentència i la repressió de l'Estat. Buch, en una entrevista a TV3, ha demanat "aïllar els violents" del procés independenista."Aquest país és segur, i hem de garantir la seguretat de tots els catalans", ha ressaltat el conseller, que ha lamentat l'existència de "grups organitzats" i "molt combatius" a les quatre capitals. A Barcelona, per exemple, l'acció se centra aquesta nit a Via Laietana i a la plaça Urquinaona , on la virulència és més forta que els últims dies.Buch ha xifrat en onze les detencions que s'han produït, i ha lamentat que les imatges d'aldarulls vinguin just després de la mobilització independentista de la vaga general. També ha evitat pronunciar-se sobre la possibilitat anunciada pel president de la Generalitat, Quim Torra, segons la qual hi ha "infiltrats" entre els manifestants per tal de magnificar els incidents.

