La frontera continua tallada per les protestes 24 hores després

Si aneu a la Junquera: https://t.co/HvmEal9OWr — PicnicxRepública (@PicnicxRep) October 18, 2019

L'AP-7 continua tallada als dos extrems de Catalunya, al nord, a l'alçada de la Jonquera, i al sud, a l'Ampolla. El tall de la Jonquera, que va començat divendres al matí, és en sentit sud i provoca llargues cues més enllà de la frontera, a la Catalunya del Nord. Els Mossos d'Esquadra no han pogut evitar el tall ni obligar als manifestants a aixecar-lo per manca d'efectius.Aquest tall està afectant centenars de transports internacionals estan bloquejats i que estan aturats a la carretera. A través de les xarxes es recomana a tothom que vulgui participar en el tall, que deixi el cotxe al poble perquè apunten que hi ha 5 minuts caminant fins al punt on es porta a terme l'acció. A la confluència entre N-II i AP-7. Arran apunta que les retencions superen els 100 quilòmetres i que arriben fina a Perpinyà.Per altra banda, també estan tallades la C-12 a Tortosa, l'N-II a Sant Julià de Ramis i la C-17 a Ripoll.

