Buch: «A Catalunya no podem tolerar aquestes imatges de violència extrema»

Situació descontrolada...

Per Espritsant el 18 d'octubre de 2019 a les 22:12 0 0

Jo crec que la situació no la controla el govern, i desde Madrid estan esperan el moment en aplicar la llei de seguretat nacional, i un 155 alegan que el govern de la generalitat no controla la situació, Sanchez esta amb una reunio de ministres a la UE, si els hi done permís a Sanchez per actuar, doncs malament ho teniu els del govern de la generalitat de catalunya, apart que s´en ha fet dels alderulls a frança, on son les armilles grogues, docns aqui passara el mateix, les carreteres ja no estan tallades, i tothom ja surt del niu, i aquest cap de semana molts treballaran per recupera els dies, en resum, no heu aconseguit res, ah si una cosa mala imatge internacionalment veien BCN cremada, i el propi govern desbordat, fins hi tot els seus socis no volen sapigue res de res de un nou referemdum, i ja veurem els pressupostos...per aixó tanta comedia...