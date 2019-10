Un nou 3-O: igual de massiu però més indignat

La Guàrdua Urbana xifra en 525.000 els assistents a Barcelona, mentre que l'organització en situa 750.000; el seguiment de la vaga a les capitals de comarca ha superat el 80%

En el progressiu retorn cap al clima del 2017 que s'estpa vivint des de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes que van fer el referèndum, aquest divendres s'ha replicat la mobilització del 3 d'octubre -dos dies després de l'1-O- als carrers de Barcelona i arreu del país. Una nova vaga general, una nova aturada de país, que s'assembla a la de fa dos anys per la participació massiva. Amb un una indignació més acusada, això sí, fruit del veredicte del Suprem, de la cronificació de la repressió, de la desunió dels partits. I amb un element nou que impacta de ple en el context actual com són els aldarulls. Via Laietana els ha centralitzat ja des de mitja tarda fins que s'han anat desplaçant progressivament cap a la plaça Urquinaona Abans, però, l'ambient a Barcelona era perfectament assimilable a la manifestació de la Diada que organitzen cada any des del 2012 les entitats sobiranistes. Famílies omplint els carrers, passejant pel centre de la ciutat amb l'estelada al coll i simbologia a favor de la llibertat dels presos. La diferència principal, aquest 18-O, eren les Marxes per la Llibertat organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, que van sortir dimecres de Vic, Tàrrega, Tarragona, Girona i Berga i han arribat aquest divendres per les principals artèries del país fins a la capital . A partir de les tres de la tarda, els Jardinets de Gràcia ja eren plens com un ou, inclosa part de la Diagonal.Els manifestants - 525.000 segons la Guàrdia Urbana , 750.000 segons els organitzadors de la vaga, la Intersindical-CSC i la IAC- havien regalat als fotògrafs les imatges de la jornada a mig matí, entrant per l'Avinguda Meridiana, per la Diagonal i també per la Gran Via. Una riuada de desenes de milers de persones bloquejaven els accessos viaris de Barcelona, normalment plens de cotxes, amb to festiu i familiar. Un cop a la ciutat, el mateix ritual que cada Onze de Setembre: entrepà, ampolla d'aigua i esperar que arrenqués la manifestació, que avui culminava a Passeig de Gràcia amb Gran Via.A l'escenari, representants dels sindicats convocants -tots ells reivindicant a parts iguals el component polític de la mobilització però també els missatges en clau laboral i socials- i també els dirigents de les entitats. Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, han exhibit els diferents matisos en el discurs de cada entitat. Paluzie ha demanat "defensar i sostenir" una declaració d'independència, i ha lamentat haver-se "aturat" el 2017, perquè això només ha comportat "més repressió" i una "autonomia censurada".Mauri, en canvi, ha llegit una carta de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, en la qual situava la lluita dels presos com un "pas més" cap a la llibertat. "El poble, unit, mai més serà oprimit", exclamava Cuixart des de Lledoners, que ha exhibit un cop més el lema "el dret a votar es guanya votant" que va popularitzar en la declaració al Tribunal Suprem. Són frases que remeten a la tardor del 2017 i que també s'han anat escoltant en les mobilitzacions al territori, on la vaga ha tingut un 80% del seguiment i s'han comptat per desenes de milers els manifestants, com és el cas de Girona i Manresa. El consum elèctric ha caigut un 10,1%, una dècima més que el 3-O L'activitat política, malgrat la vaga, no s'ha aturat. A primera hora del matí s'ha reunit el gabinet de seguiment de la situació política, amb el president Quim Torra al capdavant, i després ha comparegut el conseller d'Interior, Miquel Buch , per explicar el dispositiu que ahir al vespre va evitar encapsular un grup de nazis que va acabar agredint un militant antifeixista. Una escena que el govern espanyol en funcions va fer servir per culpar l'independentisme d'haver provocat la reacció de l'extrema dreta. Ja hi ha dos detinguts per l'agressió, que va transcendir gràcies a vídeos a les xarxes socials.En plena manifestació a Barcelona es va produir una nova ofensiva judicial per part de l'Audiència Nacional, que va ordenar clausurar el web del Tsunami Democràtic -artífex de la crida a bloquejar l'aeroport de dilluns- per "indicis de terrorisme" . L'organització, que no té líders visibles i actua des de la màxima discreció -així ho relataven en una entrevista en primícia a NacióDigital -, va demanar als seus seguidors que es baixessin l'aplicació que han posat en marxa per convocar noves mobilitzacions. Des d'aquesta setmana, els serveis d'intel·ligència investiguen qui són els seus promotors.La jornada s'ha tancat, com és habitual els últims dies, amb aldarulls entre manifestants i les forces de seguretat. Els enfrontaments han arrencat a la Via Laietana, on hi ha la prefectura de la Policia Nacional espanyola, i s'ha estès fins a la plaça Urquinaona, escenari d'una autèntica batalla campal amb centenars d'implicats. La virulència de l'escena ha pujat uns quants graus respecte les altres jornades de protesta, i fa pensar en un cap de setmana de nou calent al carrer. La vaga general es tanca amb un seguiment massiu, més que el 3-O, una jornada en què els aldarulls entre manifestants i policia brillaven per la seva absència. Dos anys ho han canviat tot.

