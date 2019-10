Càrregues policials i barricades a la Via Laietana després de la manifestació

VÍDEO Cremen les primeres barricades a la Via Laietana, escenari d'enfrontaments entre manifestants i agents de la Policia Nacional, que ja han fet diverses càrregues https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/nrCv0jV9fF — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

Càrregues policials a la Via Laietana Foto: Martí Albesa



Un grup de policies a Via Laietana Foto: Adrià Costa

Aldarulls entre manifestants i agents de la Policia Nacional. La manifestació multitudinària de la vaga general està tenint la seva part de tensió a la Via Laietana de Barcelona, on ja s'han realitzat diversos enfrontaments.La policia espanyola ha utilitzat una dotzena de furgones en un parell d'ocasions que han conduit a gran velocitat per intentar dissoldre grups de manifestants, que han muntat barricades amb contenidors i hi han posat foc.

