Els aldarulls al centre de Barcelona pugen de to en la nit de més tensió

Violent acts and serious incidents in the center of Barcelona. For your safety, do not approach this area pic.twitter.com/EXHoiehTVd — Mossos (@mossos) October 18, 2019

VÍDEO Cremen les primeres barricades a la Via Laietana, escenari d'enfrontaments entre manifestants i agents de la Policia Nacional, que ja han fet diverses càrregues https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/nrCv0jV9fF — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

Càrregues policials a la Via Laietana Foto: Martí Albesa

Agents de la Policia Nacional al davant d'una barricada amb foc Foto: Adrià Costa

Agents de la Policia Espanyola llancen gasos lacrimògens contra els manifestants. Afecten intensament els ulls, el nas i la boca https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/3znskraafW — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

Un grup de policies a Via Laietana Foto: Adrià Costa

Aldarulls a la Via Laietana Foto: Martí Albesa

VÍDEO Cremen grans barricades als carrers Barcelona que aixequen una enorme columna de fum. Continuen els enfrontaments entre manifestants i agents de la Policia Nacional. Imatges de @gutcab https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/eaqwGvL0Vt — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

VÍDEO El centre de Barcelona, una batalla campal entre grups de manifestants i agents de la Policia Nacional. Contenidors cremats, càrregues, ferits i pillatges. Imatges de @gutcab https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/S5mCxWl9UC — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

Aldarulls, encara més intensos i amb més implicats que els dels darrers dies, entre manifestants i agents de la Policia Nacional espanyola. La manifestació multitudinària de la vaga general ha tingut la seva part de tensió a la Via Laietana de Barcelona, on s'han realitzat diversos enfrontaments i s'han disparat gasos i bales de goma. La virulència dels aldarulls ha portat els Mossos a fer servir per primer cop la tanqueta d'aigua. S'han produït una trentena de detencions arreu del paísLa policia espanyola ha utilitzat a Via Laietana una dotzena de furgones en un parell d'ocasions que han conduit a gran velocitat per intentar dissoldre grups de manifestants, que han muntat barricades amb contenidors i hi han posat foc.Abans d'aquest fet, agents antiavalots de les forces de seguretat estatals han protagonitzat escenes de brutalitat contra joves independentistes que es refugiaven en establiments de Via Laietana. Els agents han tret a cops un jove que duia una bandera estelada penjada a l’esquena i l’han seguit colpejant un cop a terra agenollat.Els Mossos d'Esquadra han publicat una alerta a les xarxes socials aquest vespre en que avisen de la perillositat del centre de Barcelona. En aquest sentit, demanen a la ciutadania que no s'acosti als punts on s'estan produint aldarulls.Al cap d'una estona, el focus s'ha desplaçat cap a la plaça Urquinaona, on s'ha produït una auntèntica batalla campal. El llançament d'objectes dels manifestants s'ha sumat a l'actuació contundent de la policia, que també ha actuat a Rambla Catalunya i a Gran Via disparant salves i sortejant barricades amb contenidors cremant.

