L'Audiència Nacional investiga el Tsunami Democràtic per "indicis de terrorisme", segons publica eldiario.es . El jutge Manuel García Castellón ha ordenat tant el tancament de les webs del moviment que dilluns passat va promoure l'aturada de l'aeroport com els perfils de les xarxes socials.El jutge García Castellón és el mateix que instrueix la causa contra els membres dels CDR detinguts el passat 23 de setembre i empresonats acusats de pertànyer a una organització terrorista i tinença d'explosius.Per ara, la Guàrdia Civil ha tancat la pàgina www.tsunamidemocratic.cat per ordre de l'Audiència Nacional. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, va anunciar el passat dimarts que ja s'estava investigant qui estava darrere d'aquest moviment. Tot i això, és majoritàriament a través de les xarxes socials que Tsunami Democràtic s'organitza i difon les seves convocatòries, canals que segueixen funcionant.De fet, els impulsors de les accions de desobediència no violenta ja han obert una nova pàgina web (https://tsunamidemocratic.github.io/) i demanen als usuaris que es descarreguin una aplicació per "saltar-se la censura espanyola". També demanen a la gent que segueixi descarregant-se l'aplicació, que s'activa a partir de la lectura de QR.La mobilització per aturar l'aeroport del passat dilluns va acabar amb un balanç d'un centenar de vols cancel·lats. En els pròxims dies, el moviment preveu convocar noves accions basades en la protesta no violenta.

