Dos detinguts per l'agressió a un jove per part d'un grup d'ultres aquest dijous a la nit a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra ha detingut dues persones en relació a l'agressió que un jove antifeixista va patir per part d'un grup d'ultres al carrer Rosselló de Barcelona, segons ha confirmat el cos policial.L'agressió es va produir després que el grup d'ultres fessin una manifestació pels carrers de Barcelona amb sortida des de la plaça Artós, i un cop els Mossos van poder per dissolta aquesta marxa. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ja ha explicat aquest divendres que hi havia identificacions fetes. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació.