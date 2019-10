La Guàrdia Civil tanca la web de Tsunami Democràtic

La Guàrdia Civil ha tancar la pàgina web de Tsunami Democràtic (www.tsunamidemocratic.cat) per ordre de l'Audiència Nacional. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, va anunciar el passat dimarts que ja s'estava investigant qui estava darrere d'aquest moviment que va promoure el passat dilluns l'aturada a l'aeroport del Prat.Tot i això, és majoritàriament a través de les xarxes socials que Tsunami Democràtic s'organitza i difon les seves convocatòries, canals que segueixen funcionant. Com també segueix activa l'aplicació, que s'activa a partir de la lectura de QR.La mobilització per aturar l'aeroport del passat dilluns va acabar amb un balanç d'un centenar de vols cancel·lats. En els pròxims dies, el moviment preveu convocar noves accions basades en la protesta no violenta.

