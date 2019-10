Clam multitudinari a Barcelona contra la sentència i la repressió

Milers de persones es concentren a Barcelona per la manifestació Foto: Martí Urgell

Vaga general del 18 d'octubre del 2019 en resposta a la sentència Foto: Adrià Costa

Clam massiu a Barcelona contra la sentència que condemna per sedició, malversació i desobediència els líders independentistes que van impulsar el referèndum de l'1-O. Les Marxes per la Llibertat i la mobilització generada per la vaga general convocada per la Intersindical-CSC han confluït als Jardinets de Gràcia des d'abans de les cinc de la tarda, hora prevista per a la manifestació que tanca la jornada.La imatge ha recordat, en molts moments, a una Diada de l'Onze de Setembre -en aquest cas, després de tres dies de marxa pel territori des de Girona, Tàrrega, Tarragona, Berga i Vic- i també a l'aturada de país del 3-O, convocada com a protesta per la violència policial del referèndum celebrat dos dies abans. La concentració ha comptat amb els principals dirigents del país, membres del Govern inclosos, i suposa la mobilització més massiva des que es va conèixer, el veredicte del Tribunal Suprem Segons han assegurat els promotors de la vaga al matí, en una atenció als mitjans des de Plaça Universitat -que ha acollit una manifestació d'estudiants al migdia-, l'impacte de la vaga és superior al de l'aturada de fa dos anys . El consum elèctric, en aquest sentit, ha caigut un 10,1% respecte el d'un divendres normal, una dècima més que el 3-O. Una de les dades rellevants que ha aportat Carles Sastres, secretari general de la Intersindical,és que el seguiment a les capitals de comarca és del 80%.El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha comparegut per facilitar les dades de l'impacte de la vaga. El sector on més es nota, amb un 90% de seguiment, és el de les universitats. A l'ensenyament públic se supera el 43%, al concertat és del 35% i en el privat es queda en un 26%. En sanitat pública s'arriba al 26,3%, a la concertada al 19,6% i en la privada només hi ha un seguiment del 5,4%.El context de manifestació està marcat per una setmana molt agitada. La sentència va ser acollida amb un intent de bloqueig de l'aeroport del Prat a càrrec del Tsunami Democràtic, i l'endemà van arrencar els aldarulls a Barcelona. Les nits de dimarts, dimecres i dijous han registrat incidents al centre de la ciutat, amb enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra. La policia catalana, a banda, va ser incapaç ahir d'evitar que un grup de nazis es desplacés des de Sarrià fins al centre , la qual cosa va provocar agressions contra militants antifeixistes.A la mateixa hora que es produïen els fets, el president de la Generalitat, Quim Torra, era entrevistat a TV3 . Feia només unes hores que havia fet pública la seva proposta per exercir el dret a l'autodeterminació abans que acabi l'any 2021 -és a dir, abans del final de la legislatura-, i el Govern es trobava immers en turbulències perquè Torra no havia compartit el contingut del discurs amb anterioritat. L'horitzó electoral torna a ser factible a Catalunya amb l'impacte de la sentència encara calent.

