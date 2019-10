La vaga general supera l'impacte del 3-O

El seguiment de la vaga general d'aquest divendres ja és superior al de l'aturada de país del 3 d'octubre del 2017, segons ha assenyalat Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC, un dels sindicats convocants de la mobilització. El consum elèctric ha caigut aquest matí un 10,1% respecte el d'un divendres normal, xifra que suposa una dècima més del que va passar en l'aturada posterior al referèndum.Una de les dades rellevants que ha aportat Sastre en una atenció als mitjans des de la Plaça Universitat de Barcelona, des d'on milers de manifestants s'han concentrat per després avançar pel carrer Pelai, és que el seguiment a les capitals de comarca és del 80%. A les cinc de la tarda hi ha convocada la manifestació reivindicativa de la vaga, que coincidirà amb les cinc Marxes per la Llibertat impulsades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural i que ja estan arribant a Barcelona.El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha comparegut per facilitar les dades de l'impacte de la vaga. El sector on més es nota, amb un 90% de seguiment, és el de les universitats. A l'ensenyament públic se supera el 43%, al concertat és del 35% i en el privat es queda en un 26%. En sanitat pública s'arriba al 26,3%, a la concertada al 19,6% i en la privada només hi ha un seguiment del 5,4%.Pel que fa al transport públic, al es nou del matí hi havia un 50% menys de passatgers que ahir, i el seguiment s'ha xifrat en el 36%. Pel que fa a l'autobús, l'impacte és del 9,75%. Als Ferrocarrils de la Generalitat, com al metro, hi ha un 50,6% menys de passatgers, però el seguiment és el 13,12%. A Renfe, segons Treball, hi ha un 0,94% d'impacte, i l'empresa no ha donat dades sobre passatgers. Al Tram, el seguiment és del 10% i els usuaris han caigut un 40% respecte una jornada habitual.

