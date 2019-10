Les Marxes per la Llibertat conflueixen a Barcelona

Les Marxes per la Llibertat arriben a Barcelona Foto: Martí Albesa

Porten tres dies caminant. Reclamant la llibertat dels presos recorrent a peu Catalunya i allotjant-se a cases de veïns i hostals de diferents municipis. I aquest migdia, en plena vaga general, conflueixen a Barcelona. Les cinc Marxes per la Llibertat que dimecres van sortir des de Berga, Vic, Tàrrega, Girona i Tarragona han conclòs aquest divendres el seu trajecte de 100 kilòmetres cadascuna.Onejant estelades, cantant els Segadors i corejant crits de llibertat, milers de manifestants estan arribant ja a la capital catalana, on acabaran confluint aquesta tarda a la mobilització de Jardinets de Gràcia. En aquestes marxes, que s'estan desenvolupant de forma pacífica i amb un ambient reivindicatiu però a la vegada festiu, hi participen també familiars dels dirigents empresonats i exiliats i són rebudes a Barcelona per representants polítics independentistes.Impulsades per l'ANC i Òmnium, l'acció, inèdita, pretén ser "una resposta de país davant de l'intent de l'estat espanyol de criminalitzar drets fonamentals, com el d'autodeterminació o el de manifestació". Les columnes tenen una participació massiva i són kilomètriques. Durant tres dies han anat circulant per diferents carreteres d'arreu de Catalunya tallant la circulació, aturant-se en punts avituallament i allotjant-se a cases particulars. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha subratllat el caràcter pacífic d'aquesta mobilització i el bon funcionament del dispositiu policial que la garanteix.Les Marxes per la Llibertat contrasten amb els aldarulls que s'han produït els tres darrers dies a la nit després de la desconvocatòries de les protestes impulsades pels CDR. Els dirigents empresonats han reclamat aquests dies que les accions violentes no els representen i han donat suport al caràcter pacífic de les marxes.A més de les cinc columnes promogudes per l'ANC i Òmnium, els CDR n'han organitzat una sisena que ha sortit de Castelldefels. Totes les marxes confluiran a Barcelona amb manifestacions d'estudiants, accions de col·lectius com Pícnic per la República i mobilitzacions promogudes per entitats i sindicats.

