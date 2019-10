Marlaska no creu que la ultradreta campés com volgués per Barcelona

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat aquest divendres en una entrevista a RAC1 que "no creu" que la ultradreta concentrada a la plaça Artós de Sarrià aquest dijous campés després com volgués per Barcelona. Segons Marlaska, els Mossos van adoptar les mesures "precises" per "evitar qualsevol enfrontament físic amb altres manifestants" tot i que el mateix ministre ha admès que es va produir una agressió feixista protagonitzada per aquest grups més tard a tres quilòmetres de distància. Aquesta agressió, ha dit el ministre, "no quedarà impune" perquè "s'està investigant i ja hi ha alguna identificació", malgrat que encara no detencions.Malgrat que van caminar tres quilòmetres i els Mossos han dit que no tenien prou efectius per encapsular-los, Marlaska ha afirmat que la coordinació amb els Mossos va ser correcta i que la Policia Nacional va actuar quan li ho va demanar el cos de la policia autonòmica. "Es va creure que era factible que amb els Mossos es podria tenia apartats els dos grups" i "finalment es va demanar ajuda i la Policia Nacional".Marlaska ha afirmat que aquest dijous es van produir 19 detencions i hi va haver 7 Mossos ferits, malgrat que els danys materials van ser menors que altres dies. Hi va haver "elements violents" per part de persones "organitzades". El ministre ho ha diferenciat d’un moviment independentista que sempre ha estat "pacífic".El ministre ha negat que hi hagi infiltrats de la Policia Nacional a les manifestacions. Segons ha apuntat, això és només "una intoxicació" i "no es pot donar crèdit a segons quines manifestacions". També ha justificat l'ús de pilotes de goma, que "poden ser útils en un moment adequat i indispensables en termes de proporcionalitat".Marlaska no ha descartat que grups d’extrema esquerra arribin aquest cap de setmana a Barcelona per rebentar les protestes pacífiques i ha apuntat que en aquest moment no hi ha elements que justifiquin l'activació de la Llei de seguretat nacional. Pel que fa al Barça-Madrid ha apuntat que es disposa de mitjans suficients per garantir-ne la seguretat. "Si es juga el 26 adoptarem les mesures necessàries perquè es pugui celebrar com toca".Per últim, Marlaska s’ha mostrat esperançat que la justícia belga acabarà extradint Carles Puigdemont. "Ha de ser lliurat a Espanya per ser jutjat", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor