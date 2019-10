Els 1.000 guàrdies civils traslladats a Catalunya es queixen: «No ens deixen treballar»

"Som ara mateix gairebé mil GRS a Catalunya i no ens permeten treballar". Aquesta és la queixa que circula per WhatsApp entre agents de la Guàrdia Civil, referint-se als membres dels Grups de Reserva i Seguretat, una unitat d'elit del cos, segons informa El Español . El missatge fa referència al fet que aquests efectius desplaçats a Catalunya per la sentència de l'1-O es mantenen allunyats del carrer, fent tasques d'intel·ligència , i no participen dels operatius de Mossos i policia espanyola en les protestes dels darrers dies.Segons aquesta informació, el missatge està circulant intensament en grups d'agents del cos armat. El text afegeix que els efectius antiavalots dels Mossos i la policia espanyola estan "desbordats" per les protestes, mentre ells porten "72 hores amagats" i no els "deixen treballar"."Les ordres, no sabem d'on venen, però veient el que està passant sentim una impotència màxima", afirma el missatge. "No entenem res, estem així des del dilluns", afegeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor