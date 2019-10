Buch nega que els Mossos tinguin «cap tipus de connivència amb persones violentes»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha afirmat que el cos dels Mossos no té "cap connivència" amb els grups feixistes que aquest dijous es van manifestar a Barcelona malgrat les denúncies amb fotografies i vídeos que s'han fet en les últimes hores. "A diferència del que algú explica, el cos de Mossos no té cap tipus de connivència amb persones violentes", ha insistit. El conseller ha atribuït les imatges com la del fotògraf deMartí Urgell d'agents de la policia catalana conversant amb membres d'ultradreta a la plaça d'Artós a la "mediació" que fa els Mossos abans d'arrencar una manifestació.Buch ha defensat el dispositiu dels Mossos d'aquest dijous i ha argumentat que es va dedicar principalment a vetllar perquè no es produïssin informacions entre dos grups ideològicament "antagònics". Malgrat tot, el titular d'Interior ha estat durament criticat perquè la policia catalana va permetre que el grup d'ultradreta, que exhibien banderes preconstitucionals, cantaven el Cara el Sol, carregaven pals i reivindicaven obertament Hitler i Franco, s'apropessin fins a Jardinets de Gràcia, on hi havia manifestants independentistes i antifeixistes.És per aquest motiu que dirigents d'ERC, la CUP, els comuns i entitats com l'ANC estan demanant la dimissió del conseller. Ell, però, ha deixat clar que pensa seguir al capdavant d'Interior. "Estic al capdavant de la conselleria en moments complexos", ha defensat. I ha afegit que tothom té dret a opinar, però que ell seguirà vetllant "per la seguretat i el dret a manifestació", al mateix temps que ha dit que s'investigaran possibles conductes inadequades d'agents.Buch també ha subratllat que "no es toleraran grups violents que afecten la convivència dels catalans i agredeixen persones" i ha defensat el dispositiu dels Mossos que es va fer ahir malgrat que ha reconegut que els manifestants d'ultradreta van trencar el cordó policial en un moment donat. Sobre per què no hi havia presència d'agents de la Policia Nacional, ha dit que estaven fent "altres feines" i que els agents de Mossos que van intervenir són els que estaven disponibles.

