Cecot informa que la meitat de les empreses associades tanquen per la vaga

La patronal Cecot ha explicat que la meitat de les empreses associades han fet tancament patronal per la vaga general d'aquest divendres, segons ha informat l'organització a través de les xarxes socials. Aquestes són les dades que ha proporcionat la patronal a les nou del matí, a partir d'un sondeig a mig miler d'empreses.La vaga l'han convocat la Intersindical-CSC i la IAC, formalment per motius laborals -la legislació espanyola prohibeix fer vaga per motius polítics-, i el sobiranisme l'ha plantejat com una resposta de país a les condemnes als líders independentistes i a la repressió.

