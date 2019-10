Puigdemont declara davant les autoritats belgues per l'euroordre de detenció

Carles Puigdemont ha comparegut de forma voluntària davant les autoritats belgues per declarar per la tercera euroordre de detenció emesa pel jutge Pablo Llarena. Junts per Catalunya informa que l'expresident està acompanyat pels seus advocats i que està seguint "tots els passos oficials" que acompanyen aquest procediment."Ha rebut la notificació, i s'ha oposat a la seva entrega a Espanya", recull el comunicat. Just després que aquest dilluns el Tribunal Suprem fes públiques les condemnes als dirigents empresonats, el jutge instructor va ordenar la detenció de Puigdemont per un delicte de sedició i malversació.Llarena va retirar les altres dues euroordres que va emetre després que els tribunals alemanys i belgues neguessin l'extradició per un delicte de rebel·lió.La fiscalia de Brussel·les va reclamar dimarts a Espanya que tradueixi l'euroordre emesa contra l'expresident Carles Puigdemont a una de les seves tres llengües oficials –francès, flamenc o alemany- o a l'anglès abans d'analitzar el cas."Tenint en compte la complexitat del cas i les dues euroordres que ja s'han emès contra Carles Puigdemont, el cas requereix una anàlisi jurídica en profunditat", va apuntar la fiscalia de Brussel·les, que va confirmar que havia rebut l'euroordre contra Puigdemont.

