El Barça-Madrid, ajornat

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decidit aquest dijous ajornar el Clàssic, que havia d'enfrontar al Camp Nou el FC Barcelona i el Reial Madrid el 26 d'octubre. Aquell dia hi ha convocada una gran manifestació a Barcelona en rebuig de la sentència de l'1-O, i la RFEF ha esgrimit justament la situació a Catalunya per ajornar el matx. Tots dos equips tenen fins dilluns per arribar a un acord per decidir i comunicar una nova data.Competició argumenta que. per causes excepcionals, el partit no es pot jugar el dissabte 26 d'octubre a les 13.00 hores, data i hora previstes inicialment. També ha desestimat la idea inicial de la Lliga de permutar el Clàssic i jugar primer al Santiago Bernabéu, i la segona volta a Barcelona.Segons van avançar Iusport i Cope, Competició ha decidit ajornar el partit de Lliga i, a falta d'un acord per a una nova data, ha convidat els clubs a que assoleixin aquest acord, dins de les possibilitats del calendari i abans de dilluns al matí. La reunió durant la jornada de dijous va ser llarga, i a la matinada encara no s'havia emès el comunicat que s'havia anunciat per a la nit.El govern espanyol, a través del Consell Superior d'Esports (CSD), havia instat que el partit no es jugués, argumentant la situació a Catalunya. Les dades més factibles per al primer Clàssic de la temporada són ara els dies 4, 7 o 18 de desembre. En cas de no existir acord entre Madrid i Barça, serà Competició qui decideixi la data.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor