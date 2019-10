Els Mossos no impedeixen la «cacera» nazi al centre de Barcelona

És incomprensible que un grup de neonazis armats pugui creuar mitja ciutat fins el centre de Barcelona i estigui apallissant gent impunement. No s’entén i calen responsabilitats. Prou. https://t.co/0r9q2e5YWa — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) October 17, 2019

La quarta nit de protestes per la sentència de l'1-O a Barcelona transcorria sense incidents. La multitudinària manifestació dels CDR a Jardinets de Gràcia havia estat festiva i pacífica de principi a fi i les marxes antifeixistes i ultres que confluïen a la plaça d'Artós de Sarrià no havien arribat a coincidir. Els ultres han exhibit simbologia feixista i han cantat el "Cara al Sol", a més de repetir crits de "VivaFranco" i "Sieg Heil". El caos ha arribat quan els Mossos d'Esquadra no han frenat un grup nombrós de feixistes que ha avançat des de Sarrià fins a l'Eixample.Després de dues hores a la plaça, la concentració antifeixista ha marxat i la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra els ha seguit. En primera instància els ultres, coordinats per Democracia Nacional, també s'han dispersat però aprofitant que Artós havia quedat desguarnida han tornat. Han provocat corredisses de veïns que, quan se'ls trobaven de cara, fugien.Allà s'han agrupat diversos grups que han anat avançant cap al centre de la ciutat, proclamant que volien anar de "cacera", on encara quedaven milers de manifestants de la concentració dels CDR. En un principi sense control policial i més tard amb furgonetes antiavalots dels Mossos seguint-los. Alguns dels feixistes s'han dirigit a les furgonetes per traslladar un missatge als Mossos: "Estem aquí per ajudar-vos". Entre ells, s'anaven repetint la consigna de no buscar el conflicte amb els agents.Cap unitat, però, els barrava el pas. Això ha permès que avancessin fins a l'Eixample, amenaçant qui es creuava al seu pas i agredint salvatgement un jove a la cruïlla de Balmes i Rosselló. En total han caminat tres quilòmetres i mig sense cap impediment.Al carrer Enric Granados els ultres han provocat incidents. Un d'ells ha estat retingut pels Mossos. Tot i això, fonts de la policia catalana expliquen aque no els consta que hagi estat detingut.Diversos grups de feixistes s'han agrupat finalment a la cantonada de Balmes i Aragó. Una estona després un grup nombrós d'antifeixistes s'ha situat un carrer per sobre. Ha estat aleshores quan els Mossos han dispersat els dos grups disparant projectils de foam. Sanitaris per la República ha confirmat a NacióDigital que un noi ha hagut de ser atès per l'impacte d'un projectil a la cara.Els Mossos també han emprat la tècnica carrusel als carrers perpendiculars a Balmes. Consisteix a fer circular les furgonetes a gran velocitat per evitar que les persones es concentrin a la calçada.El departament d'Interior va anunciar fa mesos que no permetria més la seva utilització per la seva perillositat, excepte en situacions puntuals, com es va encarregar de recordar el conseller Miquel Buch en la seva compareixença d'aquest dimarts.L'actuació policial ha provocat la instal·lació de barricades, algunes en flames, mentre els antifeixistes continuaven a la zona i els feixistes s'allunyaven.La quarta nit de mobilitzacions a Barcelona en resposta a la sentència acaba amb una cacera nazi que els Mossos -que han practicat 19 detencions durant la jornada a tot Catalunya- no han evitat. L'actuació policial ja ha provocat les primeres reaccions. El president del Parlament, Roger Torrent, ha reclamat "responsabilitats".Amb tot, Interior ha evitat fer autocrítica i el director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha valorat així l'actuació del cos: "L'objectiu d'avui era evitar una batalla campal de grups antagònics i això s'ha aconseguit", ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio.Més tard, el departament ha emès un comunicat en què justifica la no intervenció contra el grup ultra per les diverses convocatòries que s'havien "d'atendre" arreu de Catalunya. La conselleria, però, assegura que la policia era conscient que el destí dels feixistes eren els jardinets de Gràcia, on els CDR havien convocat una concentració. "L’estratègia no ha pogut evitar una agressió aïllada a un jove, però les imatges de que es disposen han permès a Mossos d’Esquadra iniciar una investigació per identificar i posar a disposició judicial als autors de l’agressió", assegura el departament.Els Mossos també han emès un comunicat on neguen "cap tipus de permissivitat amb cap de les persones que avui han mostrat actituds violentes als carrers de Barcelona".

