VÍDEOS Milers de persones participen pacíficament a l'«Olimpíada Republicana» de Barcelona

EN DIRECTE Milers de persones es manifesten pacíficament a Jardinets de Gràcia i criden "in, inde, independència" i "llibertat, presos polítics"; informa @SergiGarcia_9 https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/ia2zVIg1Mg — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

EN DIRECTE Una rotllana de joves al mig de la plaça anima a la gent a participar en diferents jocs tradicionals als Jardinets de Gràcia https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/qrgDJNdH0u — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

EN DIRECTE Un home amb una trompeta toca "Els Segadors". Tota la plaça el segueix. Quan acaba criden "independència" i "els carrers seran sempre nostres"; vídeo de @SergiGarcia_9 https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/XPXEBDd0dy — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

Dos nois mostren a manera de capa una bandera estelada i una d'espanyola a Jardinets de Gràcia. Foto: ACN

Milers de persones -13.000, segons la Guàrdia Urbana- han desbordat els Jardinets de Gràcia de Barcelona aquest dijous a la tarda. La manifestació, de caire pacífic i festiu de principi a fi, ha estat convocada pels Comitès de Defensa de la República com a tercera acció en tres dies de rebuig a la sentència de l'1-O a la capital catalana.Els mateixos CDR han desconvocat la concentració poc després de les nou després, tot cridant a "anar a dormir d'hora" i "descansar" per la vaga general d'aquest divendres. Les consignes a favor de la independència i la llibertat dels presos polítics, així com la ja tradicional càntic "els carrers seran sempre nostres", han estat constants en les dues hores d'acció.S'hi han vist centenars de pilotes de futbol o d'altres esports que els concentrats es passaven dels uns als altres. Molts dels assistents, també en resposta a la crida de "l'Olimpiada Republicana", han anat vestits amb xandall.

