Colau denuncia les càrregues policials als aldarulls

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat aquest dijous els "incidents" produïts a les protestes dels darrers dies, com ara els incendis produïts als aldarulls. En un vídeo publicat a Youtube, Colau també ha criticat les càrregues policials i la utilització de bales de goma, que ha recordat que estan prohibides pel Parlament.L'alcaldessa ha reiterat que "Barcelona és una ciutat de pau" i ha traslladat el missatge que l'Ajuntament ha reforçat els serveis de neteja, mobilitat, bombers i protecció civil per donar resposta a possibles indidents.Colau s'ha referit a la repressió de l'1-O i a la sentència i acte seguit ha assegurat que els partits independentistes han estat "inflamant amb una retòrica èpica" i han fet "promeses irrealitzables a curt termini"."Hem arribat a una política de trinxeres que ens genera impotència i tristor", ha assegurat l'alcaldessa en un missatge en què també ha apostat per "cedir, buscar acords i entendre l'altre en lloc de mantenir la retòrica maximalista", una crida que fet als dirigents del Govern i del govern espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor