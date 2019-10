VÍDEOS i FOTOS Centenars d'ultres es mobilitzen a Barcelona: «On són els CDR?»

EN DIRECTE Els ultres, que llueixen banderes franquistes, encenen bengales i tiren pirotècnica entre crits de "Arriba España" i contra els @CDRCatOficial; vídeo de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/0EvTsatXkZ — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

EN DIRECTE Els Mossos avancen el cordó en direcció als nazis, que responen amb crits de "Sieg Heil" a la plaça Artós de Sarrià https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/B4UfU6jbhn — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

EN DIRECTE Els Mossos mantenen la línia policial per controlar els ultres espanyolistes a Sarrià, que insulten, llancen llaunes i colpegen els agents amb banderes; vídeo de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/oOHePJNJCc — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

FOTOS Desenes d'ultres es manifesten a la plaça d'Artós de Barcelona, a escassos metres d'una mobilització antifeixista



📸 @gutcab https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/OemngiZLOv — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

Centenars d'ultres s'han mobilitzat aquest dijous a la tarda a la plaça d'Artós del barri de Sarrià de Barcelona. A pocs metres, blindats per un cordó dels Mossos d'Esquadra, també s'hi ha aplegat pacíficament un bon grup d'antifeixistes. Els espanyolistes, equipats molts d'ells amb banderes franquistes, han cantat el Cara al sol i han entonat proclames com "Arriba España", "Puigdemont, a prisión" o "".Es viuen moments de tensió amb els antiavalots dels Mossos, que han prioritzat mantenir la línia policial abans que no carregar. Els ultres increpen i llancen llaunes contra el cordó policial.

